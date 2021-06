Sicilia, Reddito di Cittadinanza: in arrivo il progetto pilota per dare formazione a chi lo percepisce

“Si chiama “Networking Basics” il corso avviato lo scorso 7 giugno, con il coinvolgimento dell’assessorato al Lavoro, tramite i centri per l’impiego dell’Isola, l’Anpal Servizi e l’azienda catanese Free Mind foundry, che ha l’obiettivo di fornire le adeguate competenze per fare conseguire a un numero di percettori del reddito di cittadinanza il profilo di “junior network support engineer””.

Lo ha riferito la Regione Siciliana. L’assessore regionale al Lavoro ha dichiarato: “Dalle adesioni ricevute attraverso i centri per l’impiego in seguito a prova scritta e colloquio, abbiamo selezionato 130 percettori del reddito di cittadinanza tra quelli con eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado”.

Scavone ha continuato: “L’intervento proposto ha un elevato spessore innovativo e professionale volto a incrementare l’esperienza degli allievi per diventare operatori specializzati e appunto “junior network support engineer” rafforzandone il livello di occupabilita’ presso le aziende partners del progetto, tra queste Huawei Ict Academy e Engineering Informatica”.