San Cataldo. Covid: nessuna variazione, restano solo 3 i casi di positività.

SAN CATALDO. Nessuna variazione a San Cataldo sul fronte del Covid con numeri ormai vicini a farne un Comune “Covid free”. Una bella notizia per la popolazione sancataldese che, in questi ultimi mesi, ha dovuto fare i conti con dati sempre in aumento.

Ieri non s’è registrata alcuna variazione rispetto all’altro ieri con zero nuovi casi e zero guariti. Pertanto, alla luce di questi dati, la situazione contagi a San Cataldo vede attualmente tre persone positive di cui una ricoverata in malattie infettive e 2 in quarantena domiciliare. I casi di contagio complessivi sono stati 795 con 15 decessi.