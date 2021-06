Richiedere un preventivo per serramenti in PVC: cosa sono e a cosa servono

Non tutti sanno che i cosiddetti serramenti permettono di mantenere la temperatura all’interno di un’abitazione costante. Proprio per questo, incidono in maniera significativa sui consumi in bolletta, dovuti sia al costo del riscaldamento che del raffreddamento. In parole povere, grazie a questo strumento è possibile preservare il calore presente in casa durante i mesi invernali e il fresco durante i mesi estivi e questo inevitabilmente incide in modo positivo sulle bollette. In caso di serramenti obsoleti, usurati o rotti, la loro utilità viene meno in quanto vi è dispersione energetica e la regolazione della temperatura interna diviene più difficile. Proprio per questo, è bene accertarsi sempre dello stato dei serramenti e provvedere alla sostituzione degli stessi quando è necessario, optando, magari, per soluzioni in pvc, comode e versatili. In questo modo è possibile stare certi dell’efficacia isolante dei propri serramenti. Per avere maggiori dettagli su questi prodotti particolari, è consigliabile richiedere un preventivo per serramenti in pvc in modo da poter valutare l’eventuale istallazione presso la propria abitazione.

I serramenti in pvc

I serramenti in pvc sono una tipologia di serramenti molto comuni e diffusi nelle abitazioni, dato che permettono di ottenere un isolamento termico adeguato senza dover provvedere ad attività di manutenzione frequenti. Le qualità del pvc (cloruro di polivinile) infatti, sono molteplici: oltre a trattarsi di un materiale molto longevo e resistente, è anche impermeabile, resistente al fuoco, e costa di meno di materiali come legno ed alluminio. Quest’ultimo aspetto è facilmente verificabile dal preventivo serramenti in pvc richiesto a qualsiasi azienda che opera il questo particolare settore. Inoltre, il pvc è un materiale termoplastico personalizzabile, sia per forma che per finiture. Proprio per questo, scegliere i serramenti in pvc vuol dire effettuare un investimento durevole nel tempo. Esistono diversi tipi di infissi in pvc, i più diffusi, oltre a quelli semplici disponibili blindati ed a taglio termico. Nel primo caso si tratta di serramenti che non possono essere sollevati e proteggono da eventuali scassi ed infrazioni; quelli a taglio termico invece sono adatti a garantire un maggior isolamento termico, creando una barriera dal calore esterno. Nel caso in cui non si abbia esperienza in questo settore, è consigliabile chiedere quale tipologia sia la migliore per le proprie esigenze già nella fase di preventivo serramenti in pvc.

Costo serramenti in pvc

Esistono diverse tipologie e forme di serramenti in pvc, ed inoltre vi sono finiture differenti. Ciò significa che il prezzo complessivo è influenzato da tutti questi fattori, oltre che dalle dimensioni e da eventuali accessori aggiuntivi. In genere, il pvc bianco, ha un costo di circa 150 euro per una dimensione di 120×200 cm, raddoppiando per la dimensione 100×200. Invece, il pvc effetto legno è più costoso, e parte da 150-180 euro per la dimensione 120×100 cm fino a raggiungere i 500 euro per la dimensione 100×200 cm. Proprio per questo, quando si richiede un preventivo per serramenti in PVC è sempre meglio specificare in maniera precisa non solo la dimensione ma anche la finitura preferita.