Mussomeli, Progetti Pon. Alla “Leonardo da Vinci” la manifestazione finale

MUSSOMELI – Nei giorni scorsi ha avuto luogo, presso l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, diretto dal dirigente scolastico, professoressa Alessandra Camerota, la manifestazione finale dei progetti PON, finanziati con i Fondi Strutturali Europei (2014-2020).

Il progetto P02-06_PON10.2.2A-FSEPON-SI_2019-350_GIOCO_E_IMPARO_2 era articolato in sei moduli di trenta ore ciascuno, diretti agli alunni dell’Istituto di ogni ordine e grado.

Il modulo rivolto agli alunni dell’infanzia era “Le tic a scuola”, quelli rivolti alla scuola primaria erano ”Favole per crescere” e “Impariamo a ragionare”, infine, quelli rivolti agli alunni della Scuola secondaria di I grado erano “Un libro per amico”, “Io scrivo” e “Capire i numeri”.

Le attività inerenti ai progetti sono state svolte tra il mese di maggio e di giugno, quando è diminuita la curva dei contagi a Mussomeli ed era possibile attuarle nel rispetto del Protocollo anti -covid, garantendo standard di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale scolastico.

In realtà la manifestazione finale si è articolata in due momenti: il 5 giugno ha avuto luogo quella degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria. I bambini, soprattutto i più piccoli, si sono esibiti in gare sportive, aiutati dai compagni più grandi in un clima di gioia e ritrovata serenità.

Giorno 17giugno, invece c’è stata la manifestazione finale degli alunni delle classi prime di scuola secondaria di I grado. Essi si sono esibiti nella drammatizzazione di due copioni, rivisti e riadattati, “Iliade “ e “Odissea” che hanno condotto il pubblico in un viaggio immaginario nel mondo classico e nell’esecuzione di brani strumentali con il flauto e il glockspiel.

I ragazzi erano particolarmente felici ed entusiasti perché queste attività hanno consentito loro di sperimentare linguaggi alternativi, ma soprattutto di stare insieme.

La Dirigente si è complimentata con gli alunni per l’ impegno profuso, ha augurato loro di trascorrere serenamente le vacanze estive e li ha salutati con una caloroso arrivederci a settembre.

(Dalla Scuola professoressa Graziella Lo Manto)