Mafia, Sicindustria: “Bene blitz a Caltanissetta, imprese già provate da Covid”

“E’ incredibile pensare che in un’epoca storica come questa, in cui imprese e lavoratori, già provati dalle conseguenze di una pandemia che ha gambizzato l’Italia e il mondo tutto, tentano di riemergere e di ritrovare la spinta propulsiva, si possa assistere ad accadimenti simili. Certamente un plauso va alle forze dell’ordine, la cui serietà e dedizione ha permesso di portare alla luce operazioni criminose lesive dell’incolumità delle imprese. Azioni di questo genere sono nocive per il territorio tutto che oggi ha l’onere di mostrarsi, al contrario, attrattivo e volenteroso”.

Così il reggente di delegazione di Sicindustria CALTANISSETTA, Gianfranco Caccamo, commenta l’operazione antimafia ‘Bella vita’ della Squadra mobile nissena, coordinata dalla Dda, che ha portato all’arresto di sette persone accusate di associazione di tipo mafioso finalizzata alle estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa il gruppo si finanziava con lo spaccio di droga e le richieste di pizzo nei confronti di imprenditori locali. “Abbiamo un’occasione storica data dall’arrivo di fondi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza – aggiunge Caccamo – e il nostro tessuto imprenditoriale ha il dovere di farsi parte diligente nella messa in opera di quanto necessario per rendere efficaci ed efficienti questi investimenti”.

Per il rappresentante degli industriali nisseni “alimentare comportamenti illeciti è non solo esiziale, ma determina anche un arretramento sociale e culturale per la provincia, già agli ultimi posti per qualità della vita nella classifica del Sole 24 Ore. Oggi la possibilità di sviluppo delle imprese è reale. Per poter crescere, però, si rende necessaria un’azione congiunta che miri, da un lato, alla semplificazione di procedure burocratiche che spesso ingessano qualsivoglia input imprenditoriale e, dall’altro, alla comprensione che solo azioni trasparenti e lineari restituiscono risultati positivi, sia a breve che a lungo termine”.