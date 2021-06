M5s, Fico “Saremo più forti di prima”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una riorganizzazione del Movimento, si tratta di una delle tante fasi che abbiamo vissuto in questi 11 anni. Siamo sempre cambiati, però fondando il nostro pensiero a radici salde. C’è un dibattito in corso, le idee diverse si affrontano e si va avanti”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite a In Onda su La7. “Non esistono ultimatum, stiamo facendo un lavoro interno come tante altre forze politiche. Saremo più forti di prima, sono molto fiducioso”, ha aggiunto Fico.

(ITALPRESS).