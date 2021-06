30° Festival Città di Caltanissetta, torna l’orchestra live. Beppe Vessicchio presidente di giuria

Al via l’organizzazione del 30 FESTIVAL CITTA’ DI CALTANISSETTA

Si sono accesi i motori del Festival città di Caltanissetta che questo anno festeggia 30 anni di storia.

Da domani sul sito del festival e nelle pagine social sarà disponibile il bando di partecipazione.

La manifestazione si svolgerà Sabato 20 Novembre al teatro Moncada e con una grande e bella novità: gli otto finalisti saranno accompagnati da un’orchestra e finalmente tutto live.

L’orchestra nasce da una collaborazione tra l’organizzazione ed il liceo musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta.

Infatti chi vuole partecipare anche alla prima selezione dovrà oltre che inviare il brano musicale ma anche la trascrizione del brano in parti.

Sarà il maestro Beppe Vessicchio il presidente della giuria e si sta lavorando per gli altri giurati di alto vitello.

Come si punta in alto per gli ospiti del trentesimo Festival città di Caltanissetta