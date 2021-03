Vaccini, con caso Astrazeneca dubbiosi passati dal 15% al 20%

Dopo gli ultimi accadimenti relativi al vaccino Astrazeneca “la percentuale dei dubbiosi è passata dal 15% al 20%”. Lo spiega a LaPresse il sondaggista Antonio Noto. “Non si tratta di ‘no vax’ – precisa ancora – ma semplicemente di quel gruppo di persone che dichiara di prendere in considerazione l’idea di vaccinarsi ma, allo stesso tempo, di voler attendere per vedere i primi risultati della campagna”. Per quanto riguarda invece le persone che dichiarano di non voler aderire la percentuale “resta stabile al 30%”.