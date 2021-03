Cinzia Pennino, insegnante dell’Istituto Don Bosco, non ce l’ha fatta. La 46enne, ricoverata da venerdi’ scorso nel reparto di Rianimazione del Policlinico di PALERMO, ha lottato con tutte le sue forze ma il risultato non e’ stato quello sperato. Il quadro clinico della docente, che circa una settimana prima aveva fatto il vaccino anti-Covid AstraZeneca, e’ peggiorato in pochi giorni. Al momento – sembra scongiurata – la correlazione tra il vaccino e il decesso.