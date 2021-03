Sicilia, il covid “dilaga”. Dati di due giorni: 2.904 casi e 21 morti

Sono 21 i morti da coronavirus registrati in Sicilia. “Il dato – ha comunicato la regione alla protezione civile – somma i casi di oggi ai casi non comunicati nella giornata di ieri”, in cui si e’ appreso dell’inchiesta che ha travolto i vertici dell’assessorato regionale alla Salute. I nuovi contagi sono 2.904, per un totale di 19.920 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 380. I tamponi: 14.623. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 20, per un totale di 140 posti occupati