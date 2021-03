L’artista Giulio “Rosk” Gebbia realizzerà a Firenze un murale dedicato a Davide Astori.

SERRADIFALCO. Giulio “Rosk” Gebbia, street artist serradifalchese di fama mondiale, realizzerà a Firenze un murale in memoria di Davide Astori, l’ex difensore centrale della Fiorentina e della Nazionale stroncato da un infarto 3 anni fa.

A renderlo noto è stato il Comune di Firenze. Si tratta di un omaggio a Davide Astori. L’opera sarà realizzata con la formula del finanziamento collettivo con scopi benefici. Tante le adesioni ad una raccolta di fondi per la realizzazione di un murale con il quale la Città di Firenze intende suggellare il proprio indissolubile legame con Davide Astori.

La raccolta fondi è già partita e sarà gestita dalla Fondazione Cure2Children Onlus. La raccolta servirà anche per raccogliere proventi da destinare a favore dei bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue. Non è stato ancora scelto il luogo nel quale sarà realizzato il murale.

Per Giulio “Rosk” Gebbia si tratterà dell’ennesima grande opera a tema calcistico dal momento che ha già realizzato a Bergamo un murale per ricordare la vittoria in Coppa Italia dell’Atalanta, mentre a Ferrara ne ha realizzato un altro per commemorare i 100 anni di storia della Spal.