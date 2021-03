Infrastrutture, Cancelleri: “Procedono lavori cantieri Cmc in Sicilia”

Venerdì 12 marzo il sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri si recherà nei cantieri della Ss189 della Palermo-Agrigento e della Ss640 della Caltanissetta-Agrigento accompagnato da tecnici Anas e Cmc al fine di verificare lo stato dell’avanzamento dei lavori dei cantieri aperti. ”Questa settimana ho incontrato, in videoconferenza, i vertici di Anas e di Cmc per fare il punto della situazione riguardo i cantieri siciliani che li coinvolgono” commenta il Sottosegretario Cancelleri.

”Serve incrementare i lavori, ma è evidente a tutti che lo stato dei cantieri rispetto a 18 mesi fa non è paragonabile”. ”Stiamo parlando di cantieri che erano abbandonati e fermi, abbiamo risolto non pochi nodi nei rapporti tra il contraente generale e le imprese, Anas ha dimostrato sensibile attenzione per questi cantieri e i territori coinvolti, mettendo in campo le migliori energie per superare le criticità. Gli impegni presi per la consegna dei lavori rimangono gli stessi, non si torna indietro su nulla. Queste opere verranno completate e ci riusciremo con lavoro, impegno, collaborazione e determinazione” continua il Sottosegretario Cancelleri.

”Permettetemi di ricordare a qualcuno che con le polemiche o le minacce di rescissione del contratto non si completano le opere, non si asfaltano strade, non si varano ponti e non si aprono gallerie, si consegue solo un risultato: si bloccano i cantieri per mesi e si mettono in difficoltà gli affidatari nei confronti dei loro fornitori. Mi auguro maggiore responsabilità da parte di tutti, con la consapevolezza che le necessità di questa terra vengono prima e dare risultati concreti è il mio impegno costante perché per decenni abbiamo assistito a tanti comizi elettorali e pochi fatti” conclude Cancelleri.