Covid, Sicilia. Dati falsati e la dirigente disse: “140 morti mai comunicati”

“Il problema lo sai qual e’? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati”. La frase la butta li’, ma fa impressione. Maria Letizia Di Liberti, la dirigente generale del Dipartimento regionale per le Attivita’ sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute, arrestata nell’inchiesta sui dati falsi alla Regione Sicilia, parla con il suo interlocutore di un dato preoccupante: si sono accorti di non aver mai comunicato 140 morti da contagio per Covid: si tratta di soggetti deceduti nei propri domicili/abitazioni o nei pronto soccorso.

“E va comunicato”, sottolinea Di Liberti, “ma non 140… 5 al giorno”, a tutte le Asp, le aziende sanitarie regionali. I numeri si possono maltrattare, de resto. “La terapia intensiva diminuisce perche’ ce li scotoliamo”, afferma un indagato (‘in tono sarcastico’, viene annota nell’ordinanza). Come nel caso dei tamponi, in modo da ridurre l’incidenza dei contagi: “Ma mettici 2 mila di rapidi… fregatene”.