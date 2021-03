Covid: positivo un nuovo testato su 5 in Italia, in aumento

L’indice di positivita’, che misura su base settimanale il rapporto tra i nuovi casi positivi ed i nuovi soggetti sottoposti al test, registra un valore massimo del 62,16% nella P.A di Bolzano e del 49,35% nella P.A. di Trento. In Italia l’indice di positivita’ al test e’ pari al 20,99%: risulta positivo, dunque, circa 1 paziente su 5 nuovi soggetti testati, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Lo afferma il rapporto settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell’universita’ Cattolica. La settimana appena trascorsa – si legge nel rapporto – evidenzia un aumento dell’incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 230 ogni 100.000 residenti. La settimana tra il 22 ed il 28 novembre e’ ad oggi il periodo in cui si e’ registrata la massima prevalenza periodale in Italia (1.612 casi ogni 100.000 residenti), mentre nell’ultima settimana la prevalenza periodale in Italia e’ pari a 1.033 casi ogni 100.000 residenti, in forte aumento rispetto alla settimana precedente”.

Al momento in Italia e’ positivo al Sars-CoV-2 quasi l’1% della popolazione, mentre la percentuale di casi sul totale degli italiani sfiora il 5,5%. “E’ chiaro ormai che questa terza ondata si sia abbattuta sul nostro Paese – afferma Americo Cicchetti, direttore di Altems – e anche la gestione della pandemia sembra essere consolidata.

Nell’ultima settimana ci sono stati +80,70 isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, +4,94 ricoveri ordinari ogni 100.000 abitanti e +0,67 ricoveri intensivi ogni 100.000 abitanti. La soglia di allerta deve rimanere alta – evidenzia – perche’ il valore medio settimanale dei nuovi ingressi in Terapia intensiva registrata da settimane un trend in aumento, e’ pari a 2,98 su 100.000 abitanti e 9 Regioni (circa 1 su 2) hanno superato le soglie del 30% e del 40% oltre le quali vi e’ un sovraccarico rispettivamente per la terapia intensiva e per l’area non critica”.