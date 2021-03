Coronavirus a Caltanissetta, ecco l’ordinanza del Sindaco Gambino valida fino al 20 marzo

“Abbiamo ricevutodall’asp una nota che ci informa della repentina crescita dei casi in citta’. Per tale motivo servono provvedimenti urgenti” Lo ha detto in diretta Facebook il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. “Entro un’ora firmero’ l’ordinanza che chiude le scuole di ogni ordine e grado gia’ da domani e presto vi faremo sapere per quanti giorni. Saranno chiuse anche le ville cittadine. Al Comune abbiamo avuto alcuni casi di Covid, per cui assicureremo solo i servizi essenziali”, ha aggiunto il sindaco.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza:

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma l, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. l, comma l, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, come convertito in legge n. 29 del 12 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n. 30 del 13.03.2021 recante “Misure urgente per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

Vista la nota dell’ASP di Caltanissetta del 14/3/2021 prot. 122 pervenuta al prot. 32275 il 14/3/2021 dalla quale si evince un andamento dei contagi in città esponenzialmente crescente negli ultimi giorni e in particolare:

9 marzo: n. 143 casi;

10 marzo: n. 159 casi;

11 marzo: n. 163 casi;

12 marzo: n. 188 casi;

13 marzo: n. 208 casi;

Rilevato come tale andamento dei contagi dimostra che si sta diffondendo in Città il virus in modo fortemente progressivo e impone di adottare misure proporzionalmente conseguenti;

Considerato:

Che in data 14 marzo 2021 si è riunito il COC per esaminare quanto segnalato dall’ASP;

Che il numero di contagi per settimana supera la quota di 250 per ogni centomila abitanti previsti per la istituzione della zona rossa;

Che si è preso contatto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile;



Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Ritenuto di dover adottare immediatamente un provvedimento a tutela della salute pubblica che preveda:

che siano sospese le attività commerciali degli H 24 dalle ore 18 alle 5 del mattino;

che siano chiuse le ville e i giardini comunali e gli impianti sportivi comunali ad eccezione di quelli che sono funzionali allo svolgimento di attività previste dalle rispettive Federazioni;

che il personale degli uffici comunali sia posto in lavoro agile ad eccezione soltanto dei servizi essenziali;

Protocollo generale, servizi uscerili e messi; Staff operativi del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale e dei dirigenti; Servizio reperibilità; Servizio rifornimento acqua allevatori; Servizio mercato ortofrutticolo; Servizio controllo appalti igiene urbana;

7.Servizio manutenzione del patrimonio comunale (edile, stradale, impiantistico);

8.Servizio cimiteriale; Servizio conduzione autoveicoli; Servizi direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere esclusivamente per i sopralluoghi nei cantieri pubblici; Attività di Polizia Municipale; Servizio di Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica; Servizio Affari Legali; Servizio di stato civile per registrazione nascite e decessi; Servizio entrate (accertamenti e reversali); Servizio spese (impegni e pagamenti);

Ritenuto contestualmente di chiedere alla Presidenza della Regione la istituzione della zona rossa con l’applicazione delle misure di contenimento di cui al Capo V del Decreto Legge 2 marzo 2021;

Che per gli altri servizi occorre procedere alla chiusura al pubblico degli uffici comunali;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che metta in atto le disposizioni nazionali e regionali in materia di svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell’Ente;

Attestato:

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

Visti:

la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;

la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;

il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., ed in particolare l’art. 12;

il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;

l’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;

la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;

l’O.R.EE.LL.,

Assunti i poteri di cui all’art 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

O R D I N A

per le ragioni esposte in narrativa e in questa sede richiamate a partire dal giorno 15 marzo 2021 e fino a tutto il 20 marzo 2021:

le attività scolastiche e didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Sono altresì sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Sono sospese la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

le attività commerciali degli H 24 sono chiuse dalle ore 18 alle 5 del mattino;

che siano chiuse le ville e i giardini comunali e gli impianti sportivi comunali ad eccezione di quelli che sono funzionali allo svolgimento di attività previste dalle rispettive Federazioni;

il personale degli uffici comunali è posto in lavoro agile ad eccezione soltanto dei seguenti servizi essenziali: