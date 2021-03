Campofranco, Tir finisce fuori strada. Autista in ospedale

CAMPOFRANCO – Spettacolare incidente e traffico deviato su arterie secondarie ieri sulla sS 189 Palermo Agrigento. L’incidente autonomo che ha coinvolto un autoarticolato ma per fortuna non ha provocato gravi conseguenze né all’autista né ad altri automobilisti in transito si è registrato attorno alle 9. In zona a quell’ora ha cominciato a venire giù una leggera pioggia. L’autoarticolato, carico di materiale plastico era condotto da un cinquantenne di Palermo e viaggiava in direzione di Agrigento. Superato il ponte, poco prima del bivio per Milena, il camion ha perso il controllo del mezzo che è finito nell’adiacente scarpata. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Milena afferente alla Compagnia di Mussomeli guidata dal Capitano Giuseppe Tomaselli, i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. L’autista una volta aiutato ad uscire dalla cabina, è stato quindi trasportato all’Ospedale di Agrigento, dove tuttora si trova ricoverato, ma non versa in pericolo di vita. Il recupero del mezzo è proseguito anche nel pomeriggio. (FONTE: LA SICILIA R.M.)