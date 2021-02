Dia, mafia. Sicilia: aumenta presenza gruppi nigeriani ma cosa nostra egemone

In Sicilia la criminalita’ organizzata di matrice etnica agisce “con l’assenso delle organizzazioni mafiose d’area” ed e’ “ormai comprovato” come i sodalizi nigeriani “rappresentino una presenza importante anche in Sicilia”. Lo sottolinea la Direzione investigativa antimafia nella relazione semestrale al Parlamento. “La mafia siciliana manterrebbe, cioe’, il controllo delle attivita’ nelle zone di competenza, tollerando la presenza della criminalita’ straniera ed utilizzandola per ruoli di cooperazione marginale”, si legge nel documento