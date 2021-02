Csm: dopo “Bibbiano” solo 4 candidati al tribunale Minori. Tra questi Gabriella Tomai, consigliera Corte Appello di Caltanissetta

Sono solo quattro i magistrati candidati al ruolo di presidente del tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il Csm ha chiuso il bando e gli aspiranti all’incarico direttivo sono il presidente di tribunale per i Minorenni di Perugia, Sergio Vincenzo Attilio Cutrona, due giudici minorili, Anna Filocamo (in servizio a Bologna) e Rocco Valeggia (Venezia) e un consigliere di Corte di Appello di Caltanissetta, Gabriella Tomai.

Quando nel 2013 venne nominato il precedente presidente, Giuseppe Spadaro, da poco passato ad analogo incarico a Trento, i candidati erano piu’ del triplo, 14. Il tribunale per i Minorenni bolognese, nell’ultimo periodo, e’ stato al centro della vicenda degli affidi in Val d’Enza, ‘il caso Bibbiano’ con l’ipotesi di relazioni falsificate per ingannare i giudici minorili e ha storici problemi di sede e di organico. L’edificio e’ stata spesso al centro di critiche per l’inadeguatezza degli spazi, mentre solo recentemente, dopo varie segnalazioni delle carenze da parte del presidente, e’ stato proposto l’aumento di tre unita’ tra i magistrati. Nelle segnalazioni veniva evidenziato come il tribunale fosse sottodimensionato rispetto ad altri uffici in distretti di dimensioni simili. (ANSA). ROM 17-FEB-21 14:42 NNNN