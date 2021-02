Covid. Ladro positivo cerca di scappare e morde mano ad addetto alla sicurezza.

In periodo di pandemia da Covid può capitare che anche un ladro, provando a rubare in un negozio in indumenti, nel tentativo di fuggire morda la mano all’addetto alla sicurezza e che, successivamente, sottoposto al tampone, risulti positivo.

E’ quanto accaduto a Firenze dove una persona ha cercato di rubare abiti all’interno di un negozio di abbigliamento. Tuttavia il pronto intervento dell’addetto alla sicurezza ha fatto si che il ladro venisse bloccato con la roba del valore di circa 400 euro.

Tuttavia, lo stesso ladro, cercando di fuggire, ha morso la mano all’addetto alla sicurezza. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia e, portato in ospedale perché troppo agitato, è stato sottoposto al tampone risultando positivo al Covid-19.

A questo punto, anche l’addetto alla sicurezza e le persone che sono state a contatto con il ladro dovranno effettuare anche loro il tampone.