Catania, covid: 17.000 mascherine rubate in ospedale, 2 denunciati

Rubate nell’ospedale Cannizzaro di Catania 16.640 mascherine, per un valore complessivo stimato in circa 38 mila euro: per il furto avvenuto il 4 febbraio, due persone di 33 e 34 anni sono state denunciate dalla polizia: sono accusate di furto aggravato in concorso.

In quella occasione i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso del reparto del reparto di geriatria, si impossessarono di duemila mascherine FFP2 e di 14.640 mascherine FFP. Decisive per le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’ospedale, che hanno permesso agli investigatori di individuare gli autori, arrivati in ospedale a bordo di una Fiat ‘500 L’ e di un Renault ‘Clio’.