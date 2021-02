Borsa, annuncio Draghi premier: un miliardo di euro di risparmio

Nelle prime due settimane di gennaio il rendimento dei Btp a 10 anni era in media attorno a 0,58%. La crisi di governo ha fatto aumentare i rendimenti sono saliti a 0,65%, cioè meno di 10 punti in più anche se con alcuni picchi a 0,76%.

Dopo l’annuncio di Draghi, i rendimenti degli ultimi 3 giorni sono scesi in media a 0,56%. E’ la stima dell’Osservatorio conti pubblici italiani che ha calcolato in particolare la differenza di rendimento prima e dopo la crisi politica. Da un calcolo puramente meccanico dell’Osservatorio su circa 500 miliardi di titoli da rinnovare quest’anno, una diminuzione di 0,02 punti percentuali (data dalla differenza pre-crisi e post-crisi, cioè 0,58% -0,56%), i risparmi per le casse dello Stato dovrebbero aggirarsi attorno a 100 milioni di euro all’anno (sotto l’ipotesi che tutti i titoli venissero rinnovati in questo istante a questo tasso)