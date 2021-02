Agrigento, 81enne preso a martellate e rapinato: fermata ex badante

Lo avrebbe aggredito a colpi di martello alla testa mentre rincasava, per poi trascinarlo in casa e rapinarlo del portafogli contenente 400 euro. Dopo averlo rinchiuso agonizzante in camera da letto, si sarebbe data alla fuga. Adesso per la badante di un 81enne è scattato il fermo. I carabinieri la ritengono la responsabile dell’efferata rapina ai danni di un anziano messa a segno domenica scorsa nel centro abitato di Racalmuto, nell’Agrigentino. Le manette sono scattate ai polsi di una 42enne.

A incastrarla non solo le impronte lasciate a casa del pensionato, camminando sopra il sangue della vittima ma anche le immagini delle telecamere del centro abitato di Racalmuto, che avevano immortalato una donna molto robusta aggirarsi nei pressi dell’abitazione della vittima in un orario compatibile con quello dell’aggressione e la targa dell’auto usata. E’ stato così possibile risalire alla badante che aveva già lavorato per l’anziano lo scorso anno, salvo poi essere allontanata quando il pensionato si era accorto di essere stato derubato.

L’81enne l’aveva poi denunciata. Nella sua abitazione i militari hanno trovato, messi al sole ad asciugare, una felpa con cappuccio simile a quella indossata dalla donna ripresa nelle immagini registrate dalle telecamere e un paio di scarpe da ginnastica che, nonostante fossero state lavate, presentavano ancora tracce di sangue. La donna è stata condotta in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.