Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale Agrario: legami autentici, incontri tra culture e inclusione al Di Rocco di Caltanissetta

Iscriversi all’Istituto scolastico superiore “Sen. Angelo Di Rocco” è anche un’esperienza inclusiva. Ciò in quanto le tre sedi in cui è articolato l’Istituto hanno sempre promosso e valorizzato differenze e specificità, creando legami autentici tra le persone, favorendo l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali.

In tale contesto, uno spazio importante, oltre che privilegiato, hanno sempre avuto i ragazzi con bisogni speciali che, oltre ad essere accolti ed integrati all’interno della scuola, sono attivamente coinvolti in tutti i progetti, i laboratori d’arte, di teatro e musica, di informatica e psicomotricità. Uno spazio che la dirigente scolastica, prof.ssa Giuseppina Terranova, ha sempre messo al primo posto ritenendo i ragazzi speciali un valore aggiunto imprescindibile per una scuola che vuole veramente formare e far crescere tutti ed ognuno.

Corsi di equitazione, ma anche piscina, tennis, musicoterapia sport di squadra e cinema sono i valori aggiunti, in termini di attività, che i ragazzi speciali del “Di Rocco” hanno la possibilità di portare avanti. Il gruppo dei docenti di sostegno, di cui è responsabile la prof. Liliana Munda, coadiuvato dagli assistenti alla comunicazione e dagli assistenti igienico personali (anche se quest’anno il servizio è stato interrotto dal Libero Consorzio di Caltanissetta), assicurano percorsi educativi e didattici, personalizzati o per obiettivi minimi, che consentono non solo di integrare i ragazzi speciali nel tessuto scolastico, ma anche di portare avanti percorsi di apprendimento adeguati ai loro bisogni ed interessi.

In tal modo, la costante attenzione educativa e didattica rivolta ai ragazzi speciali, ma anche il continuo confronto con le famiglie, con l’Asp e con il mondo delle associazioni, ha fatto si che in questi ultimi anni il livello di inclusività nell’Istituto Superiore ” Sen. A. Di Rocco” raggiungesse livelli di eccellenza. La sensibilità della Dirigente scolastica, professoressa Giuseppina Terranova e l’impegno costante di tutto il corpo docente hanno fatto si che le attività programmate nel PTOF rivolte agli alunni “Speciali” avessero un posto di assoluta preminenza.

Oggi i ragazzi speciali all’interno del “Di Rocco” sono protagonisti attivi di percorsi che li vede in prima fila: equitazione, nuoto, tennis, tennistavolo, cinema, visite guidate e musicoterapia, ma anche percorsi educativi e di apprendimento per obiettivi minimi al fine di garantire un futuro certo e certificato a tutti e ad ognuno.

In tale contesto, per favorire l’integrazione degli alunni delle classi dove sono presenti i ragazzi “Speciali”, l’offerta formativa del “Di Rocco” si sviluppa non solo con la partecipazione ad attività svolte durante le ore di lezione ma anche con la presenza dei ragazzi “speciali” nei progetti PON e POR svolti nelle ore pomeridiane. La frequente partecipazione a tali attività si propone come fine ultimo non solo quello di formare il bagaglio educativo ed umano dell’alunno in linea con gli obiettivi che sono alla base del progetto di integrazione, ma soprattutto agevolare il loro inserimento nei vari contesti sociali.

Il tutto senza dimenticare che gli stessi alunni speciali delle tre sedi in cui è articolato l’Istituto partecipano all’esperienza dell’apprendistato che consente loro di cimentarsi nel non sempre facile mondo del lavoro in maniera attiva e al tempo stesso propositiva. Negli anni scorsi, per altro, L’IIS Di Rocco ha anche stipulato una convenzione con il Ristorante “Un posto tranquillo” di contrada Cusatino, con il quale è stato possibile inserire alcuni ragazzi speciali del Di Rocco al suo interno. Il tutto a dimostrazione che l’integrazione dei ragazzi speciali non è solo scolastica, ma anche in prospettiva extra scolastica, con un occhio specifico proprio al futuro di questi ragazzi da garantire non solo con il raggiungimento del titolo di studio, ma anche con l’acquisizione di competenze e capacità utili per un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro o comunque per la loro autonomia.