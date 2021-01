Scorie radioattive. Pagano (Lega): “Atteggiamento incomprensibile di esponenti dei partiti che sorreggono il governo Conte”.

Dissenso totale del Vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati Alessandro Pagano, l’Europarlamentare Annalisa Tardino e il Segretario provinciale della Lega di Caltanissetta Oscar Aiello sulla questione legata all’individuazione di alcuni territori siciliani, e in particolare quello di Butera, da destinare a depositi di scorie radioattive.

“Sgomento per l’individuazione di alcuni siti siciliani da adibire a discariche per scorie nucleari. Concreto – si legge in una nota – è l’allarme lanciato dai territori come ad esempio quello di Butera (uno tra quelli in lista). Le ricadute di questo assurdo programma saranno gravissime soprattutto sull’economia: quella zona della fascia meridionale della Sicilia è interessata da decine di insediamenti agricoli e in un momento di recessione economica come quello che stiamo vivendo, debilitare ulteriormente un settore importante come quello agricolo significherebbe dare una mazzata ulteriore ai territori.

Ribadiamo il nostro no al deposito in Sicilia di scorie nucleari. Abbiamo già sollecitato la nostra deputazione all’Assemblea siciliana per un’azione sul Governo regionale e coinvolto la Commissione UE. Ma non possiamo non evidenziare un atteggiamento incomprensibile di esponenti dei partiti che sorreggono il governo Conte, Pd e 5Stelle soprattutto, che ad oggi continuano a maltrattare il Sud Italia e la Sicilia in particolare”.