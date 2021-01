Sciascia: Treccani lo ricorda per il centenario della sua nascita

Al via le celebrazioni del Comitato nazionale del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, presieduto dalla senatrice Emma Bonino, nato per iniziativa dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e degli Amici di Leonardo Sciascia, associazione che da quasi trent’anni promuove la lettura e lo studio dell’opera dello scrittore siciliano.

Il Comitato ha in cantiere per il triennio 2021-2023 un ricco programma di iniziative in collaborazione con una varietà di soggetti pubblici e privati e la rete degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La prima manifestazione si terrà online giovedì 28 gennaio ed è realizzata in collaborazione con la rivista internazionale di studi sciasciani “Todomodo” (Leo S. Olschki Editore).

Alle ore 15 la figura e l’opera dello scrittore saranno evocate negli interventi in streaming sulla pagina Facebook Treccani da Cristina Faloci, Joseph Farrell, Jhumpa Lahiri, Ricciarda Ricorda, Paolo Squillaciotti e Giuseppe Tornatore (Roma).

Saranno discusse sei parole chiave di Sciascia: terra, pane, donne, mistero, giustizia, diritto.

Al saluto del padrone di casa dell’evento digitale Massimo Bray (direttore generale Treccani), faranno seguito gli interventi di Dario Franceschini (ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo), Marina Sereni (vice ministra per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale), Riccardo Nencini (presidente della Commissione Cultura del Senato), Emma Bonino (presidente Comitato Nazionale Centenario Sciasciano), Francesco Izzo (presidente Amici di Leonardo Sciascia).

Il 7 e 8 ottobre 2021 l’Istituto Treccani ospiterà presso la propria sede di Roma il dodicesimo Leonardo Sciascia Colloquium, l’annuale appuntamento di studi degli Amici incentrato sul tema “La questione. Sciascia, Manzoni, Levi: giustizia, tortura, intolleranza”, per la direzione scientifica del professore Domenico Scarpa, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi e l’Unione delle Camere Penali Italiane.

Il Comitato d’Onore delle celebrazioni sciasciane – con l’adesione della Presidenza del Senato della Repubblica – comprende gli scrittori Mario Vargas Llosa, Premio Nobel della Letteratura 2010, Dominique Fernandez, Claudio Magris, Jhumpa Lahiri, Maurizio Serra, i filologi Salvatore Silvano Nigro e Carlo Ossola, gli editori Mario Andreose, Roberto Calasso, Ernesto Ferrero ed Elisabetta Sgarbi, i registi Roberto Andò e Giuseppe Tornatore, i giuristi Natalino Irti e Giandomenico Caiazza, il filosofo Giorgio Agamben, l’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis, gli imprenditori Giannola Nonino e Gianfranco Dioguardi.