In Italia nelle ultime 24 ore aumentano i casi di contagio ma anche i tamponi. Tasso di positività al 4.1%.

Nelle ultime 24 ore sono risultati 10.593 i nuovi casi di positività al Covid in Italia. Il dato è stato reso noto all’interno del report giornaliero di contagio del Ministero della Salute. Il dato appare in aumento rispetto agli 8 mila casi che si erano registrati nella giornata di ieri.

C’è però da dire che, a fronte dell’aumento dei positivi, c’è stato un aumento anche del numero dei tamponi effettuati che sono praticamente quasi raddoppiati passando da 143 mila di ieri a 257.034 di oggi. Ne deriva che il tasso di positività è sceso dal 5,98% al 4,1%.

Resta purtroppo alto il numero delle persone decedute che nelle ultime 24 ore è stato di 541. In diminuzione il numero dei ricoveri (- 69) e delle persone in terapia intensiva (- 49). Al momento in Italia le persone positive sono 482.417. Nelle ultime 24 ore, infine, sul fronte dei guariti si registrano 19.256 persone che si sono negativizzate.