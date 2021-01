Folle corsa contromano per 40 km lungo la A1. Arrestato.

Folle corsa per 40 km contromano lungo l’autostrada A1, da Rioveggio alle porte di Firenze, seminando il panico. L’auto, una Ford Fiesta con alla guida un cittadino italoamericano, 34 anni, marmista di professione, originario di Vicenza, è stata bloccata dopo un inseguimento dagli agenti della Polizia stradale tra Barberino di Mugello (Fi) e Sesto Fiorentino, all’altezza dell’area di servizio Corzano in direzione di Roma.

Il conducente, che non ha dato per ora una spiegazione plausibile del suo gesto, è stato arrestato. Quando si è trovato la polizia davanti, l’uomo ha tentato di fuggire, ingranando la retromarcia, ma è stato fermato dagli agenti che lo hanno bloccato.

A bordo dell’auto sono stati trovati un falcetto, un’ascia e due coltelli, oltre che materiale da campeggio. Agli agenti l’uomo avrebbe riferito di aver agito spinto dall’adrenalina, senza però voler far male a nessuno.

L’uomo è stato sottoposto ad alcol test, che è risultato negativo ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli è stata revocata la patente e nelle prossime ore sarà processato per direttissima.