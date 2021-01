Enrico Di Gesù convocato dal Milan per la gara di Coppa Italia stasera con il Torino.

Enrico Di Gesù è stato inserito dal tecnico del Milan Stefano Pioli nell’elenco dei convocati per la gara di Coppa Italia in programma stasera al “Meazza” tra lo stesso Milan e il Torino dell’ex Giampaolo.

Per il talento nisseno una grandissima gioia e soddisfazione, anche perchè il ragazzo, che è cresciuto nella Cl Calcio di Giovanni e Gianluca Italia e che ha poi militato anche nella Sancataldese, al Milan ha fatto tutta la trafila delle squadre giovanili sino a raggiungere ora la convocazione con la Prima squadra.

Una gioia legata anche al gran momento che sta vivendo il Milan primo in classifica in serie A e con l’entusiasmo alle stelle per una serie di risultati davvero inattesi in questa stagione sportiva. Un giovane Di Gesù, classe 2002, che ha saputo imporsi in virtù della sua serietà e della sua grande capacità di applicazione che, collegate alle sue indubbie doti tecniche, hanno finito per farne un elemento di grande futuro in prospettiva.

Anche perchè il diciottenne nisseno ha dimostrato nell’Under 19 di saperci fare in termini di quantità e qualità calcistica mostrando tutto il suo potenziale di gioco e realizzativo. E poco importa se la stagione sportiva è stata sospesa in quanto è riuscito lo stesso a ritagliarsi un proprio spazio venendo a contatto con la prima squadra con la quale s’è potuto allenare facendosi apprezzare per la sua serietà, il suo impegno, il suo talento e la sua professionalità.

Per lui, dunque, stasera si aprono le porte della “Scala del Calcio” con i tifosi nisseni che avranno occhi non solo per il match, ma anche per Enrico Di Gesù che potrà coronare il sogno di ogni giocatore, ovvero poter essere convocato con la prima squadra in serie A.