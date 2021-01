Diocesi Caltanissetta, Ufficio cultura: promuove l’evento “Educare, infinito presente”

Si svolgerà il 22 gennaio alle 19.00 tramite la pagina Facebook dell’Ufficio cultura della Diocesi di Caltanissetta un incontro virtuale con Enesto Diaco, direttore nazionale dell’Ufficio della CEI per la scuola e l’università.

La tematica “Educare, infinito presente” sarà affrontata durante il dialogo moderato da Don Alessandro Rovello, Direttore dell’Ufficio Scuola, Cultura e Università della Diocesi di Caltanissetta.

Gli incontri, volutamente svolti anche attraverso le piattaforme più note e diffuse tra i giovani.

Quello dell’educazione, per la Chiesa Cattolica, è un dossier che non può mai essere considerato chiuso e che necessita di un impegno che si presenta accresciuto per urgenza e novità di esigenze.