Covid, Sicilia: tasso di positività al 19,8%. È il più alto d’Italia

Sono 1.733 i nuovi contagiati al Coronavirus in Sicilia su 8.736 tamponi processati.

Il tasso di positivita’, il rapporto cioe’ tra i test eseguiti e i casi accertati, e’ il 19,8%, il piu’ alto in Italia. Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore che portano a 2.728 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono complessivamente 41.506 con un aumento di 1.108 casi. I guariti sono 592. Negli ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in piu’ rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in piu’ rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Catania 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa 201, Caltanissetta 79, Agrigento 35, Enna 28.