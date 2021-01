Covid, Asp Enna inizia le dosi di richiamo del vaccino

Eseguite oggi le prime somministrazioni del richiamo del vaccino contro il Covid-19 agli operatori sanitari che avevano ricevuto la prima dose a Palermo lo scorso 28 dicembre.

Dal 21 gennaio prossimo, le dosi di richiamo saranno somministrate ai dipendenti degli ospedali, agli ospiti e agli operatori delle case di riposo e residenze sanitarie assistite, ai medici di medicina generale, ai pediatri e a tutti coloro che hanno ricevuto, dal 31 dicembre dell’anno scorso in poi, la prima dose del vaccino, rientranti nel primo target individuato nel piano operativo della campagna vaccinale.

“Prioritario e’ il completamento della vaccinazione per tutti gli operatori e per gli ospiti delle strutture che hanno gia’ ricevuto la prima inoculazione del vaccino – dice in una nota la direzione di Asp Enna-. In questa fase, e’ necessario garantire la seconda inoculazione a chi gia’ si e’ sottoposto alla prima”.

Da domani a lunedi’ 8 febbraio, coloro che riceveranno la seconda somministrazione, secondo il calendario che tiene conto dei 21 giorni tra la prima e la seconda inoculazione, saranno complessivamente 2.502 persone di cui il 52% appartiene al sesso femminile.

Hanno ricevuto la prima dose in 1.460 nell’ospedale Umberto I di Enna, in 96 nell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, in 48 nel Ferro Branciforte Capra di Leonforte, in 234 nel presidio di Nicosia, in 95 appartenenti alle due RSA di Leonforte.

I punti di vaccinazione sono all’ospedale Umberto I di Enna e all’ospedale Basilotta di Nicosia. Ulteriori due squadre mobili di vaccinatori assicurano la somministrazione nel territorio.