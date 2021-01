Covid, 1775 vaccini eseguiti dall’Asp di Caltanissetta: ottimo risultato con due soli punti di vaccinazione. Sicilia la regione con più vaccinati dopo il Lazio

CALTANISSETTA. Sono complessivamente 1775 le dosi di vaccino anti Covid che sono state somministrate finora in provincia di Caltanissetta da parte dell’Asp. Ieri ad essere vaccinate sono state in totale 607 persone.

Il dato è riferito alle 8 di stamani ed è certamente significativo, non fosse altro perchè l’Asp di Caltanissetta, rispetto ad altre Asp siciliane, è riuscito a raggiungerlo potendo contare su appena due soli punti vaccinali, decisamente meno di qualunque altra Asp, considerato che, a parte quella di Messina ha un solo punto vaccinale, le altre possono contare su più punti vaccinali rispetto a quella nissena.

Alessandro Caltagirone, direttore generale Asp di Caltanissetta

Dunque, un lavoro veramente notevole quello fin qui portato avanti, in termini quantitativi e qualitativi, in seno all’Asp di Caltanissetta il cui direttore generale Alessandro Caltagirone ha espresso il proprio plauso per la proficua attività di vaccinazione posta in essere all’interno dei due punti vaccinali dell’Asp nissena.

In ogni caso, anche in ambito nazionale la Sicilia complessivamente si sta difendendo bene in termini di percentuale di vaccini inoculati, considerato che su 46.510 vaccini consegnati, ne ha fin qui somministrato già 29.258 con una percentuale del 62,9%. Questo dato, la colloca al secondo posto , solo dopo il Lazio che ha somministrato 35.686 vaccini con una percentuale del 77,9%.