Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Situazione grave, pronti a nuovo lockdown”

“I siciliani non hanno capito quanto la situazione è grave e se i contagi non dovessero abbassarsi non escludo una chiusura totale come quella della scorsa primavera”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aggiungendo: “Abbiamo tempo fino a fine mese per far scendere i dati sui contagi con comportamenti più virtuosi e responsabili”. La decisione su un eventuale blocco totale in Sicilia verrà presa dopo il 31 gennaio sulla base dei dati sulla pandemia in regione, soprattutto nelle aree metropolitane, quelle più a rischio. A complicare il percorso di uscita dalla pandemia ci sono pure i ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer che hanno costretto la regione a fermare le nuove vaccinazioni per utilizzare le dosi rimaste per i richiami degli operatori sanitari già vaccinati.