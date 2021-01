Campofranco. Finanziata la messa in sicurezza delle ex discariche “Rizza e Manna” e “Chiartasì”.

CAMPOFRANCO. “Molti dei campofranchesi residenti e non ricorderanno sicuramente la vecchia discarica, “u munnizzaru” comunemente inteso soprattutto dalla popolazione anziana. Chiusa più di 15 anni fa anche per i cambiamenti in materia di smaltimento rifiuti, il sito però comincia a produrre piccoli effetti inquinanti e data la vicinanza del fiume Platani, negli ultimi anni abbiamo dato un impulso determinante alla procedura e dopo un iter lunghissimo e molto complicato per non dire tortuoso, cominciato 14 anni fa, con la presentazione del progetto per la bonifica e per la messa in sicurezza delle ex discariche site nelle contrade “Rizza e Manna” e “Chiartasì”, finalmente è arrivato il finanziamento con fondi Europei e tramite l’Assessorato Regionale all’Energia – Dipartimento dell’Acqua e Rifiuti, per l’importo complessivo di un milione e mezzo di euro”.

Così il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino ha sottolineato: “Con la Regione Siciliana e il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, abbiamo già firmato e approvato la convenzione in materia di lavori e inoltrata la richiesta di una prima erogazione del finanziamento, mentre già sono avviate e in fase avanzata i lavori per gli espropri e i bandi per l’aggiudicazione dei lavori. Il finanziamento che abbiamo ottenuto è uno dei tre che è stato erogato ai comuni siciliani (Palermo e Troina gli altri due) per questa materia e questo aumenta il valore dell’iniziativa, dell’impegno e della professionalità messo in atto dai tecnici incaricati e dal nostro ufficio tecnico guidato dall’ingegnere Salvatore Di Giuseppe, in sinergia alla volontà politica”.

Per il sindaco: “Un’altra grossa iniziativa che giunge ad un punto importante per vedere realizzata l’opera con tutti i benefici che ne trarrà la comunità di Campofranco.”