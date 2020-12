Serradifalco. Con le piogge stagionali è tornato ad aumentare il volume idrico del Lago Soprano.

SERRADIFALCO. E’ tornato nuovamente al suo aspetto consueto di sito lacustre il Lago Soprano. Le piogge di questi ultimi tempi hanno fatto si che la zona umida serradifalchese tornasse ad assumere l’aspetto che normalmente prende nei mesi invernali quando le piogge contribuiscono ad aumentarne il volume idrico.

In precedenza, l’estate alquanto calda aveva contribuito al quasi prosciugamento del Lago serradifalchese che, dal lontano 1999 è stato dichiarato Riserva naturale orientata.

In attesa che possa essere avviato l’iter per avviarlo, dunque, la zona umida serradifalchese continua a regalare le sue naturali evoluzioni. Recentemente il sindaco Leonardo Burgio non ha nascosto l’intenzione di ottenerne la gestione da parte del Libero Consorzio (ex Provincia) per poi affidarlo alle associazioni ambientaliste (WWf, Lipu, Italia Nostra e Legambiente).

L’obiettivo è quello di creare un polo turistico per tutto il centro Sicilia. Ma a patto che la situazione possa sbloccarsi e si possa procedere all’esproprio dei terreni in cui si trova il perimetro della riserva e si provveda finalmente a compiere tutti i passi necessari affinchè il Lago Soprano possa finalmente diventare una riserva naturale visitabile.