Rinforzo portoghese per la Pro Nissa Futsal: preso Eusebio Costa Filipe.

La Pro Nissa Futsal potenzia il proprio organico con l’arrivo di un giovane portoghese di prospettiva che darà il suo contributo per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza prefissato dalla società. Si tratta di Eusebio Costa Filipe (nella foto), classe 2000, laterale offensivo.

Portoghese nativo di Caldas da Rainha, proviene dal ACR Nadadouro, società che disputa il secondo campionato del Portogallo. Quest’anno ha giocato nel campionato under 20 e in prima squadra. Giocatore con spiccate qualità tecniche che nel suo palmares ha diversi campionati e Coppe vinte.

Ha iniziato con la squadra della sua città giocando due stagioni dal 2015 al 2017 vincendo il campionato distrettuale under 17. Nella stagione successiva 2017/2018 passa al Burinhosa vincendo il campionato under 20 e conquistando la Coppa Nazionale. Nella stagione 2018 2019 con la maglia del Casal Velho gioca nel campionato under 20 e in 2 Divisione; nella stessa stagione gioca con la squadra Olho Marinho con la maglia dell’ under 20 e nel campionato senior vincendo la Coppa D’onore. Per Filipe sarà la sua prima esperienza fuori dal Portogallo.