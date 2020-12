Rifiuti in Sicilia, Pd: “piano inadatto, le nostre richieste inascoltate”

“Il centrodestra non si smentisce mai e va avanti con imboscate e toccate e fughe. E’ successo anche questa mattina in commissione Ambiente all’Ars.

Non abbiamo partecipato al voto sul piano rifiuti perche’ ieri avevamo chiesto di votare martedi’ prossimo per approfondire le circa 500 pagine del piano rifiuti.

Ma le nostre richieste non sono state accolte”.

Lo dice il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che conferma “tutte le criticita’ gia’ manifestate sul piano rifiuti presentato dal governo Musumeci”.

“Ancora una volta il centrodestra anziche’ far prevalere la logica della condivisione ha fatto valere quella del braccio di ferro. Bisognava – prosegue – eseguire gli ordini di approvazione immediata.

Non vorrei essere profetico ma questo piano rifiuti non sta in piedi”.