Mussomeli, tamponi e videoconferenza consiglieri con manager

MUSSOMELI – Anche a Mussomeli si ci organizza per l’esecuzione dei tamponi in loco in previsione del grande rientro previsto nel periodo natalizio, ma al contempo l’altro pomeriggio s’è fatto il punto circa l’attuale offerta sanitaria dell’ospedale “Maria Immacolata-Longo” e del Distretto sanitario che, come è noto, eroga servizi ai comuni di Mussomeli, Acquaviva Platani Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Un incontro in videoconferenza col direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, durato un’ora e mezza, promosso dal sindaco, Giuseppe Catania e che visto anche la partecipazione dei consiglieri comunali.

In merito ai tamponi l’assessore Daniele Frangiamore dice: “Sentita la responsabile del servizio U.S.C.A. (Unità Speciale Continuità Territoriale) di Mussomeli, per dare una corretta informazione agli utenti interessati a effettuare il tampone rapido al rientro in Sicilia, qualora non l’avessero fatto presso altri drive in, ovvero presso aeroporti o porti dell’isola, si comunica che la fascia oraria nella quale poter accedere ai locali dell’U.S.C.A., presenti presso l’ospedale di Mussomeli, è dalle15 alle 16.30 di ogni giorno.”.

In merito alla videoconferenza il primo cittadino di Mussomeli, dice: “Abbiamo messo in evidenza le attuali criticità sia ospedaliere che del territorio, legate soprattutto alla mancanza di personale medico in Anestesia e Pronto Soccorso, e la mancata attivazione di altri servizi, come il reparto di Riabilitazione, il cui iter è stato rallentato rispetto al cronoprogramma previsto dalla pandemia in atto. Per quanto riguarda gli anestesisti, il dott. Caltagirone ci ha informato che si è provveduto a sottoscrivere una convenzione col Policlinico di Palermo e già cinque medici hanno dato disponibilità. Se però la loro disponibilità sarà finalizzata soltanto a operare su Caltanissetta e non su Mussomeli, allora il personale in pianta stabile a Caltanissetta supporterà i due colleghi di Mussomeli. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso due sono le piste in campo: la richiesta al Cefpas di specializzandi in Medicina d’urgenza da parte dell’Asp. Contestualmente sono in fase di espletamento i concorsi che entro metà febbraio 2021 dovrebbero concludersi e tale personale medico andrebbe a supportare i colleghi anche al Pronto Soccorso di Mussomeli. Si è anche discusso di potenziare dal punto di vista strumentale i Cal di Oculistica e di Endoscopia digestiva presenti a Mussomeli. Ovviamente si è anche parlato del piano vaccinale contro il coronavirus che dovrebbe partire a gennaio e come amministrazione abbiamo assicurato la nostra disponibilità, come già avvenuto con gli screening in drive in, per mettere in campo personale volontario e agevolare le vaccinazioni. Infine abbiamo parlato anche dell’offerta sanitaria territoriale del Distretto sanitario, con la necessità di potenziare la presenza oraria in ambulatorio di diversi specialisti come pneumologo, cardiologo, geriatra. Abbiamo parlato dei consultori familiari e della necessità di avere in loro la mitica figura del neuropsichiatra infantile, mai avuta finora. Si è anche parlato di ampliare l’assistenza domiciliare integrata, prevedendo altre figure professionali come gli Oss a servizio dei pazienti.”

Da parte sua il consigliere Enzo Munì, finalmente “liberato” dall’isolamento domiciliare, dopo la lunga convalescenza da Covid, ha sollecitato la ripresa del servizio a domicilio con accompagnamento in auto dei medici Usca da parte della Croce Rossa, con cui è in atto una convenzione già pubblicata all’Albo pretorio dell’Asp lo scorso 3 dicembre. (FONTE: la Sicilia Roberto Mistretta)