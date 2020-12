Mussomeli, presepe al tempo della pandemia

MUSSOMELI – In tempo di coronavirus, che sta caratterizzando il 2020, il giovane Vincenzo Morreale, aiutato anche dalla mamma, ha dato sfogo alla sua creatività, curando, nella propria abitazione, proprio nel periodo pasquale, l’allestimento del tradizionale “Sepolcro” del Giovedì Santo dove erano ben visibili, la bibbia, l’ ostia, l’incenso, la coperta bianca, il candelabro, i tre chiodi con la corona di spine, il pane con il vino, con l’ascolto finanche della lettura di Giovanni col coinvolgimento della mamma del giovane artista, che terminato il periodo estivo, ha pensato bene di continuare in tale direzione, prendendo di mira il periodo natalizio per presentare ed allestire un artistico presepe dove il paesaggio è arricchito della presenza dei vari insediamenti artigianali, con particolare riguardo alle attività produttive. E così l’integrazione del paesaggio di quest’anno, realizzato, con l’aiuto del papà, in circa tre mesi, rigorosamente a mano, è stata allestita in una settimana, creando un vero e proprio capolavoro. “Il presepe lo faccio sempre diverso, ci ha precisato il giovane artista, e talvolta cambio anche posto, tutti gli oggetti, le case, il recinto, la scala, il tavolo con la sedia , ecc… li ho fatti tutti io a mano, anche il pozzo con il laghetto ho fatto in pietra”. Insomma, una tradizione quella del presepe che si tramanda ancora oggi e che trova ampia accoglienza nelle famiglie, per assaporare e vivere l’atmosfera del natale, allietata e resa magica dalle note della “ninaredda”.