Mussomeli, Festa di Santa Lucia alla Madrice. Messe con partecipazione contingentata. Niente degustazione cuccìa.

MUSSOMELI – Cuccia per devozione soltanto per uso famiglia. Non ci sarà la tradizionale degustazione nel piazzale Madrice, dove le parrocchiane dell’Azione Cattolica matricese , fino allo scorso anno, si sono impegnate a portare avanti questa antica tradizione, creando un’atmosfera prenatalizia, allietata anche dalla presenza dei novenari che nei giorni successivi hanno portato in giro per le strade, vicoli e vicoletti, le loro nenie e le loro litanie. Ma il sopraggiungere della pandemia di quest’anno , oltre a creare lutti, preoccupazioni e tanti disagi , sembra avere spazzato via ogni cosa della quotidianità per allontanare il pericolo del contagio. Niente assembramenti, restrizioni governative, sospensione delle antiche tradizioni; insomma un periodo diverso, quello che si sta attraversando, lasciando spazio soltanto ai ricordi. Intanto, domani 13 dicembre nella chiesa Madre sono previste le celebrazioni di otto messe a partire dalle ore 7, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 16,00, 17,30 e 18,30, a cui si potrà partecipare previa preventiva prenotazione chiesta alla parrocchia, ritirando l’apposito pass, con l’osservanza delle norme anti covid in atto.