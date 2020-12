Italia, testa della fidanzata contro l’affettatrice: denunciato

Un ennesimo episodio di violenza alle donne si è verificato nella serata di ieri all’interno di un bar di Reggio Emilia dove un 31enne reggiano, al culmine di una lite con la sua fidanzata, una 30enne abitante a Reggio Emilia, ha fatto sbattere la testa della donna contro l’affettatrice del bar causandole una profonda ferita.

Un grave episodio in conseguenza del quale i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato il 31enne per lesioni personali aggravate. La donna, ricorsa alle cure mediche presso l’Arcispedale Santa Maria di Nuova di Reggio Emilia è stata giudicata guaribile con una prima prognosi di 20 giorni per una profonda ferita alla fronte causatale dall’affettatrice.

È successo ieri sera poco dopo le 18, all’interno di un bar della città di cui la donna è titolare. Il bar era stato appena chiuso e all’interno si trovava la titolare e il suo fidanzato. Tra i due è nata un’accesa discussione e l’uomo ha spinto violentemente la donna facendole sbattere la testa contro l’affettatrice. Stando ai primi accertamenti l’episodio di violenza di ieri sera non sarebbe l’unico subito dalla donna per opera del fidanzato.

A marzo l’uomo, sempre al culmine di una lite, aveva colpito violentemente con una testata la fidanzata causandole in quel caso una vistosa ecchimosi. Per quell’episodio però la 30enne non aveva formalizzato la denuncia