Via libera alle risorse per l’attuazione del piano vaccini: la commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento riformulato e sottoscritto da tutti i gruppi per l’assunzione per nove mesi a partire da gennaio di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari per somministrare il vaccino anti-Covid.

Si prevede che alla campagna vaccinale partecipino anche i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione.