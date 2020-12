Gioca 2 euro al “VinciCasa” e vince il primo premio di un milione di euro.

Baciato dalla fortuna un anonimo giocatore che, scommettendo appena 2 euro, ha vinto un milione di euro. E’ accaduto in una ricevitoria di Modica in provincia di Ragusa.

Qui una persona ha acquistato due schedine del gioco “VinciCasa”, che ogni giorno mette in palio una casa e denaro in contante. Il primo premio del concorso è andato proprio a questa persona che ha acquistato le due schedine nel bar ricevitoria di via Sacro Cuore, nel quartiere Sorda.

L’uomo ha indovinato 5 numeri su 40 vincendo una “casa + 200.000€ subito”. La somma in denaro gli sarà corrisposta subito, mentre i rimanenti 800 mila euro dovrà destinarli all’acquisto della cosiddetta “casa dei sogni”.