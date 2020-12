Finanziamento progetto Comune di Mussomeli : Promozione del territorio

MUSSOMELI – Altro progetto presentato dall’Amministrazione Catania è andato a buon fine. Progetto Scopri l’Italia – Mussomeli Game Contest è un progetto innovativo che ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e la cultura del territorio di Mussomeli attraverso un Game Contest, da realizzare tramite APP. “Il progetto, precisa il primo cittadino, mira ad offrire uno strumento di marketing turistico innovativo che diventerà una vetrina per Mussomeli. Un piano di social media management atto a promuovere il territorio accrescendo la sua visibilità. La finalità del contest è quella di far conoscere Mussomeli ed il suo territorio in maniera originale e divertente, attraverso dei quiz multimediali con divertentissime sfide. Il contest sulla città di Mussomeli con contenuti quali arte, storia, tradizioni, enogastronomia ecc.. un modo simpatico che stimola la curiosità e rafforza il senso di appartenenza alla propria città, promuove il territorio in maniera coinvolgente con una forte capacità di attrazione sui flussi turistici. Un dato rilevante inoltre è che quando un utente accede all’app viene coinvolta favorevolmente l’attenzione ai contenuti che garantiscono un’altissima viewability dell’advertising. Le soluzioni pubblicitarie mettono a disposizione un formato video non invasivo, posto prima della fase di gioco, spazi di personalizzazione di domande e percorsi a quiz. Durante la fase di attuazione del progetto, ogni giorno, verrà proposto a tutti i partecipanti un quiz tematico (Global Quiz) con foto o video sulla località; una volta a settimana si terrà un Live Quiz con il presentatore in diretta streaming, con la partecipazione di un ospite locale, dove verranno assegnati dei premi”