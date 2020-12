Sono 731 i nuovi positivi al Covid (ieri erano 872) in Sicilia, che fanno salire il totale degli attuali contagiati a 33.865: 1.091 ricoverati con sintomi, 182 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri, 19 ingressi del giorno) e 32.592 in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 2.109, 22 in piu’ rispetto a ieri; 82.859 i casi totali, 46.885 i dimessi guariti (+1.532), con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.109.