Covid. Festa privata nell’agrigentino. Arrivano i carabinieri: sanzione di 400 euro per 42 persone.

Una festa privata organizzata in una casa a Siculiana ma senza rispettare minimamente le norme anti-covid e le relative disposizioni in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento.

E così, ecco che sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che, sul più bello, hanno interrotto la festa. Per altro, a quanto sembra, qualcuno degli invitati avrebbe anche postato foto della festa sui social. Un particolare che non sarebbe sfuggito all’occhio sempre vigile dei carabinieri di Siculiana che, assieme a quelli di Agrigento si sono recati sul posto per un controllo.

Una volta arrivati laddove si stava festeggiando, i carabinieri hanno trovato poco più di quaranta persone. Alla fine, quarantadue persone sono state sanzionate con 400 euro a testa per un totale di 16.800 euro.