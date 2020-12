Covid, Enna: prima donazione di plasma iperimmune all’ospedale Umberto I

Prima donazione di plasma iperimmune da un paziente guarito dalla Sars-Cov2 all’ospedale Umberto I di ENNA. A darne notizia è Francesco Spedale, responsabile del servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale (Simit) dell’Umberto I e componente del Comitato tecnico scientifico della Regione siciliana.

“L’attenzione rivolta dalla Direzione aziendale e dal Simt dell’Asp di ENNA alla raccolta del plasma e al suo relativo utilizzo è stata sempre massima sin dallo scorso marzo – dice -. Sin da quella data è stata inviata una proposta all’assessorato per l’avvio della sperimentazione sulla scia di quanto accadeva prima al San Matteo di Pavia e poi all’ospedale di Pisa, centri con i quali si sono avuti contatti periodici per essere aggiornati sull’evoluzione della sperimentazione e sulle procedure di raccolta”.

“Nonostante il plasma iperimmune sia già utilizzato, in alcuni casi con risultati confortanti – prosegue Spedale -, giova evidenziare che il Centro nazionale sangue, con nota datata 5 novembre 2020, afferma che numerosi studi clinici fin qui condotti, pur confermando la sicurezza della terapia con plasma convalescente, non hanno ancora fornito risultati conclusivi rispetto alla sua efficacia e che, quindi, l’utilizzo di plasma convalescente è ancora da considerarsi ‘sperimentale’ e il suo impiego al di fuori di studi clinici, auspicabilmente randomizzati e registrati, si configura come un cosiddetto ‘uso compassionevole’. Nel nostro centro trasfusionale è già presente una banca dati dei soggetti guariti che viene continuamente e costantemente aggiornata”.