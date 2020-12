Come far funzionare il tuo locale usando Bitcoin?

Ultimamente ho ricevuto molte domande su come gestire un’attività con successo dopo la pandemia. Credimi, la soluzione migliore penso sia avviare un’attività utilizzando bitcoin o altre criptovalute. La cosa migliore sarebbe usare le criptovalute il più possibile. Discuterò di qualcosa di interessante in questo articolo per coloro che desiderano avviare un bar nel 2020.

Come avviare un’attività di caffetteria utilizzando Bitcoin?

In realtà è molto facile avviare un’impresa, ma devi essere molto sicuro di ciò che vuoi effettivamente fare. Devi avere il tuo piano pronto solo allora sarai in grado di eseguire la tua attività. Ci sono alcuni passaggi che devi seguire.

Decidi che tipo di locale desideri.

È un sogno per molti aprire un bar e per molti altri è solo un’altra attività. Lo scopo potrebbe essere qualsiasi cosa, ma lo sforzo è maggiore quando fai del tuo bar il tuo sogno. Se consideri che sia il tuo business, solo allora puoi semplicemente fare una doccia di denaro e farlo fare dagli interior designer e dai progettisti. Ma se vuoi lavorarci sopra come se fosse una delle tue risorse, dovrai pensare poco a come rendere attraente il tuo bar.

Per prima cosa, devi decidere cosa vuoi fare, come se vuoi un piccolo bar accogliente, o forse un grande posto o un food truck come bar. È completamente tua libertà decidere cosa esattamente vuoi fare. Devi pianificare la tua strategia aziendale e come far crescere la tua attività facendo tutto da solo.

Trova la posizione migliore per il tuo negozio.

Dopo aver effettivamente pianificato il tipo di bar che desideri, puoi cercare la posizione migliore per il tuo negozio. Se pensi di essere abbastanza sicuro che la tua attività funzionerà in un mercato competitivo, puoi scegliere l’ubicazione che preferisci. Se pensi di volere che la tua attività si trovi in un mercato in cui non ci sono altri bar, devi trovare una posizione di conseguenza e, a parte questo, se hai un furgoncino bar, puoi portare il tuo bar in una posizione migliore. Puoi anche pianificare un piano di destinazione giornaliero quando e dove aprirai il tuo food truck.

Menu per il cibo

Questo non sembra molto importante, ma alla fine è molto importante perché il cibo è ciò che porterà i tuoi clienti. Tutto ciò che il tuo cliente noterà è il tipo di atmosfera e il tipo di cibo che offri loro. Quindi dimostra che il menu del cibo del tuo bar è molto importante; conservare alcuni piatti speciali che non sarebbero disponibili nei negozi vicini. Suggerirei anche di iniziare con te per mantenere i prezzi relativamente bassi. Questo aiuterà anche le persone a venire nel tuo negozio e mangiare dal tuo negozio.

Imposta il metodo di pagamento più semplice

Bene, ecco che arriva qualcosa di innovativo che puoi provare a fare, puoi impostare un pagamento che ti farà amare dai tuoi clienti. Ho un bar, ed è per mia esperienza personale da quando ho introdotto il pagamento in bitcoin, i miei clienti sono raddoppiati. criptovalute blockchain ha reso tutto così ordinato che ora molte persone non hanno in mano valuta fiat, ma hanno bitcoin in mano. Il bitcoin è facile da usare e facile da trasportare, spesso i clienti dimenticano di portare con sé il portafoglio; da qui che i casi, possono pagarti usando il loro bitcoin.

Conclusioni

Vorrei concludere dicendo che fai qualcosa che ti renda diverso dalla massa ed è per questo che piacerebbe anche ai tuoi clienti. Ho posto il mio punto di vista qui; Apprezzerei anche se mi esprimessi gentilmente le tue opinioni nella nostra sezione commenti qui sotto.