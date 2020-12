Campofranco. Il M5S segnala: “Da tre mesi la villa comunale Falcone – Borsellino chiusa per lavori”.

CAMPOFRANCO. Da settembre la villa comunale è chiusa temporaneamente per via di lavori, ma fin qui lo stesso spazio verde non è stato ancora riaperto. E così ecco che il M5S campofranchese ha segnalato il caso.

In un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook, il M5S ha rimarcato: “E’ un anno nero anche per la nostra villa comunale “Falcone e Borsellino”, quest’anno chiusa al pubblico più tempo di quello in cui è stato possibile usufruire dell’unico grande polmone verde presente all’interno del nostro paese. Sono passati ormai più di 90 giorni, oltre 3 mesi, da quando la villa comunale è stata chiusa per lavori”.

Insomma un rilievo politico rivolto all’amministrazione comunale: “Saremo sfortunati – ha concluso il M5S – ma capita spesso a Campofranco che i lavori si sa quando iniziano ma non quando finiscono”.