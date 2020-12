Caltanissetta: “ogni pioggia crea un pantano davanti la Don Milani”

Ogni anno, già dalle prime piogge, il parcheggio antistante la scuola primaria Don Milani, in via Don Minzoni, si trasforma in un pericoloso pantano.

Non si tratta di un problema “nuovo” poichè la strada è sempre stata così lasciando da circa 20 anni inascoltata la protesta dei genitori.

Non si tratta soltanto della riduzione del numero di parcheggi nello slargo di fronte il cancello della scuola. Il rischio è quello di far sprofondare l’automobile nello specchio d’acqua. Il dislivello della strada, infatti, impedisce la corretta viabilità “obbligando” le vetture a spostarsi solo su una carreggiata andando a accentuare il traffico veicolare.

“Non abbiamo molte alternative – spiegano i genitori – all’orario di ingresso e di uscita oltre 250 bambini si concentrano nello stesso istituto e altrettanti genitori devono avvicinarsi per poterli accompagnare o recuperare. La coda di macchine si sviluppa su tutto il circondario e, anche camminando sul ciglio della strada, si rischia di essere investiti da qualche schizzo fangoso”.